中華女足2月初將參加東京奧運亞洲區第3輪資格賽，但比賽地點大陸武漢傳出肺炎疫情且愈演愈烈，在亞足聯（AFC）尚未決定更換地點或延後賽事的情況下，中華足協22日發表聲明，表示以球員安全為最優先考量，「如本次賽事依然在武漢舉辦，本會（足協）將會放棄參與本次賽事。」

中華女足目前正在日本愛媛縣松山市進行移地訓練，為東奧資格賽做最後衝刺，預計23日返台，農曆春節只放兩天一夜，大年初一就要收假備戰。足協強調，在AFC做出最後決定之前仍會持續備戰，為我國女足前進奧運做最充分的準備。足協新聞稿全文如下：

中華女足原訂2月初到武漢參加東京奧運第3輪資格賽，如今武漢爆發不明肺炎疫情，中華足協已去函建請亞足聯更改比賽地點。（李弘斌攝）

感謝社會大眾對於我國女子足球代表隊參與2020東京奧運女子足球資格賽事狀況之關心，針對有關中華女足參與2月3至9日之2020東京奧運女子足球資格賽之最新進度，特此說明：

鑒於武漢新型冠狀病毒肺炎事件日趨嚴重，本會於2019年12月31日即致信詢問主辦單位亞洲足球聯盟(AFC)有關疫情狀況與是否有更換地點的可能，AFC於01/02回覆將進行會評估。

2020年1月4日，本會正式發文AFC，表達更換地點的訴求。期間，本會與亞足聯秘書長持續保持聯繫，並於1月14日及15日接到AFC連續來文，並附上世界衛生組織(WHO)聲明，確認不會改變比賽主辦地點。

1月17日，疾管署亦主動與本會聯繫，表達可協助做疫情說明跟防護措施，並協助安排1月31日向中華女足做防疫説明。

1月20日本會第二次發函AFC，並附上相關有關武漢疫情新聞連結，同時本會亦再次聯繫AFC秘書長，表達希望再次考慮比賽地點。AFC秘書長回覆正在重新評估

經本會於今日(22日)與體育署會談後，體育署對於本會於12月底即主動聯繫AFC並發函請求更換地點，以維球員健康之作為表示高度肯定，體育署也會全力支持本會參賽與否的決定。在會議中，本會也明確表示，經詢問球員意願並考量目前疫情狀況，如本次賽事依然在武漢舉辦，本會將會放棄參與本次賽事。

但本會也強調，在AFC做出確後決定之前，中華足協將會持續備戰，為我國女足前進奧運做好最充分的準備，並與疾管署與體育署保持聯繫，隨時因應全球疫情狀況，在以球員安全為最優先考量之前提下做出決定，並向關心台灣女足的國人與球迷們報告。

(中時 )