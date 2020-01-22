日本1名就讀中學的少女在母親去世1年多後，被生父要求她盡母親的義務，1週3、4次滿足父親的獸慾。

《朝日新聞》報導，關東的地方法院審理1起生父性侵案。檢察官指出，約1年3個月前，生病的母親過世後，受害的女兒便與父親一起生活。

某天父親告訴她說，「養你沒有一點好處，你就代替你媽媽吧」、「媽媽已經不在，我什麼都要教你才行」、「一起生活要有點貢獻」，之後父親就獸性大發，性侵了女兒。

約2個月後，父親又想找女兒洩欲，他跟女兒說，「別猶豫，做就對了」、「在外排解壓力要花錢，如果因此無法生活你也會困擾。」

當少女拒絕父親時，父親恐嚇她說，「我壓力大的話會幹出什麼事不知道喔！說不定會出去，你就只能被送去孤兒院了。」

父親單方面要求她每星期要應付父親3、4次，要求她不能離家出走，絕對不跟別人說，如果跟別人說的話，會殺了她然後自殺。

少女後來跟學校老師詢問，「怎樣才能進孤兒院」，老師馬上跟兒童諮詢所報告，收容保護了這名少女。之後她父親消失了將近1年，父親向法官說，逃走的理由是為了去找尋死的地方。

這個父親中學畢業後就在工地、柏青哥小鋼珠店等工作，和少女的母親並沒有結婚，一直是同居關係，母親被宣告只剩半年壽命時怕女兒沒人照顧，才要求正式登記結婚。這個父親最後被判5年拘役。

(中時電子報)