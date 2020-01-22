科湳愛琴橋跨越台74線快速道路延伸至水湳，工程納入輕軌結構體，為台中首座輕軌共構大橋。（陳世宗攝）

台中市串聯中科與水湳最後1哩路豎琴式斜張橋，經全國網路票選命名為「科湳愛琴橋」，22日正式通車；中科及水湳市區車程大幅縮減15至20分鐘。市長盧秀燕說，科湳愛琴橋通行對台中有4大意義，促進交通順暢、經濟發展與振興觀光等，歷時3年多終完成浩大工程。

建設局陳大田指出，科湳愛琴橋是台中的重大建設，全長約3.264公里，連接中科及水湳經貿園區，總花費9億362萬元，工程歷經3任市長；第4標橋梁工程自106年7月動工，今年1月主線橋梁完工。趕在春節前完工通車，就是要讓台中新的一年交通順暢。

「市民的橋，應給市民參與！」盧秀燕說，藉由網路公開號召，全國總動員構思橋樑名稱為台中開創新的意義；「你命名我按讚」公開徵名投票活動收得2000多件作品，最後由「科湳愛琴橋」榮獲最高票數，22日現場頒發給命名者首獎3萬元獎金。

陳大田表示，市府規畫「中部科學工業園區東向聯外道路工程」，第1至3標於民國99年先行接至環中路，這次開通工程為第4標，鄰近國道一號中清交流道，跨越台74線快速道路延伸至水湳，工程也納入輕軌結構體，為台中首座輕軌共構大橋。

陳大田強調，中科至水湳市區原本需繞行及待轉多次，通車後尖峰時刻減少約15至20分鐘車程，讓中科及水湳市區往來更便利，大幅地紓緩國道一號中清大雅交流道及環中路周邊車流；科湳愛琴橋榮獲工程「3金獎」，包括行政院公共工程「金質獎」特優等，對台中別具意義。

(中時 )