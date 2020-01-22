醫護人員演練穿著隔離衣。（周麗蘭攝）

消防局的防護隔離艙，可協助病患移送隔離病房，全縣有6個。（周麗蘭攝）

縣長張麗善（左二）視察演練。（周麗蘭攝）

臺大雲林分院22日舉行「疑似嚴重特殊傳染性肺炎民眾處理流程」演練，衛生局呼籲若有疑似案例卻沒有家屬協助，請通報119，由消防隊救出動救護車後送到責任醫院，本縣共有6個隔離醫院。

臺大雲林分院長黃瑞仁指出，台灣雖有傳出首例疫情，但未進入社區，雲林縣社區醫院需要分工合作，落實發燒篩檢分流作業，面對發燒的篩檢病患，要落實4個病史詢問（簡稱TOCC），即旅遊史、職業類別、接觸史、有無群聚感染。

黃瑞仁說，臺大雲林分院7樓的負壓隔離病房去年底剛好全部整修完畢，每一間都是標準的獨立式負壓隔離病房，硬體設備都足以因應疫情。

虎尾若瑟醫院長李聰明表示，TOCC一定要非常落實，民眾不用太恐慌，但要遵照原則來做，最重要的是絕對不要隱瞞旅遊史，隱瞞的後果很嚴重。台灣沒有缺口罩的危機，所以不必搶口罩，一般民眾戴醫療口罩就夠了，不用搶N95口罩，那是需要特別醫療的時候才用的。

衛生局長曾春美強調，雲林縣目前沒有疑似案例，更沒有確診的病例，請縣民不要恐慌，如果有疑似案例卻沒有家屬協助，請大家撥119，消防隊救會用救護車後送到責任醫院。未來若有疑似案例，也會採檢確認之後統一由疾病管制署發布。

雲林縣的傳染病應變醫院是臺大雲林分院（05-5323911），隔離醫院包含中國醫藥大學北港附設醫院（05-7837901）、成大斗六分院（05-5332121）、虎尾若瑟醫院（05-6337333）、雲林基督教醫院（05-5871111）、麥寮長庚醫院（05-6915151）。

(中時 )