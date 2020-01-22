馬來西亞好好玩！2020年前往馬來西亞各處旅遊又一大突破，享受旅程愈來愈便利！星宇航空預計在2020年1月23日首航，即會新增天天從台灣直飛檳城的航班。其中檳城被譽為馬來西亞的東方矽谷，這裡歷經蘇丹王朝、英國、日本到今日的馬來西亞等，多個不同文化的統治，又是華人移居的大城，多元的歷史文明兼容並蓄，創造出獨特風貌！這裡有美食、美景城，也有世界上最長的滑水道，歡迎旅人來探索。

各項世界評比與認證，向來能吸引遊客前往探訪。檳城被譽為馬來西亞的東方矽谷，喬治市是檳城的首府，絕佳的地理位置使喬治市在兩百多年前便是繁榮大城，這也發展出許多在地美食小吃！在良好維護下的古城，也在2008年正式列入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄。

峇都丁宜有罕見的美麗白色沙灘，還有多家海灘度假村提供住宿選擇。（馬來西亞觀光局 提供）

除了富有人文與美食外，檳城的自然景致和海景也相當知名！喬治市郊外便有橫跨海洋與陸地的檳城國家公園，不僅有罕見的美麗白色沙灘，更有豐富的熱帶森林生態系，不遠處的峇都丁宜(Batu Ferringhi)還有多家海灘度假村提供住宿選擇。因此在2019年也獲The Travel網站選為全球最划算的二十個美麗海灘之一！

檳城也有世界上最長的滑水道！ Escape 水上世外逃園是位於檳城的遊樂園，以親近大自然為主題，分為水上樂園與陸上樂園，共擁有三十多項刺激有趣的遊樂設施，更有全世界最長，達1.11公里的滑水道！

檳城Escape逃生冒險樂園有全世界最長，達1.11公里的滑水道！（馬來西亞觀光局 提供）

(中時電子報)