澳洲職棒例行賽最終週賽程，在季後賽只淘汰三支球隊遊戲規則下，吉隆已宣告絕緣，藍襪僅存一線生機；此外上週兩組第二名球隊雙雙奮發圖強逆襲龍頭成功，將勝差逼近到1.5場以內，這使得本週最終例行賽仍精彩可期，達人推薦全押主隊獲勝，且看下文分析：

依據迄今戰績及競賽規程，第五種子將與第四種子先進行一場外卡戰，勝者再與第一種子打三戰兩勝四強賽；二、三種子則是直接四強交手。從表中可看出：王牌、熱火都還有機會衝擊巨人，騎兵也不會想當老四多打外卡戰，強盜則還存在翻盤殺進季後可能，因此，最後一刻前勢必仍是場場熱鬥！

澳洲職棒例賽終周

再依賽程看，回主場的巨人與鱷蜥必須趕緊脫離上週系列賽敗陣的困頓泥沼！本週必須大幅度鎖定勝場，否則不但季後賽名次丕變將失去以逸待勞優勢，還可能因氣勢低落首輪就遭淘汰。巨人運氣不差最後遇上吉隆，應有頗高機會能維持首席；鱷蜥則可能因為強盜也要拚搶最後生機打得較為辛苦。兩支目前分組第一球隊的主場賽事，推薦買「巨人讓分勝」與「鱷蜥不讓分勝」。

熱火、王牌的正面對決則是最終週例行賽的一大焦點，兩隊只要出現橫掃的一方，季後賽之旅的起步將是天差地遠：一個將可能逆轉成為聯盟第一種子，另一個則落入第五要從外卡打起，因此這個組合絕對是纏鬥到至死方休，我們推薦玩家鎖定不讓分和勝分差1分的玩法會較有把握。

而說到勝分差，上週澳職賽事只出現一場7+賽果，當時我們就提醒過彩迷季末遠離7+的想法，後來也著實印證。最終週同樣秉持這樣的觀點，改押其他玩法，會有更佳的獲利機率。

(中時電子報)