行政院長蘇貞昌於22日視察基隆燈塔，談及台灣有武漢肺炎疫情確診病例，他指出政府從全球得知疫情爆發那刻，行政院就有專案小組緊盯，成立各級管制應變中心。（吳康瑋攝）

行政院長蘇貞昌於22日視察基隆燈塔，談及台灣有武漢肺炎疫情確診病例，他指出政府從全球得知疫情爆發那刻，行政院就有專案小組緊盯，成立各級管制應變中心。（吳康瑋攝）

行政院長蘇貞昌於22日視察基隆燈塔，談及台灣有武漢肺炎疫情確診病例，他指出政府從全球得知疫情爆發那刻，行政院就有專案小組緊盯，成立各級管制應變中心。（吳康瑋攝）

行政院長蘇貞昌於22日視察基隆燈塔，談及台灣有武漢肺炎疫情確診病例，他指出政府從全球得知疫情爆發那刻，行政院就有專案小組緊盯，成立各級管制應變中心，他強調，疫情目前都在政府地掌控中，並請國人不要驚慌，若發現自己有異狀，請立刻戴口罩就醫，並告訴醫生自己的旅遊史，他說，政府跟WTO、中國政府都有持續聯絡，請大家配合防治措施。

針對疫情對策方面，蘇貞昌則表示，目前肺炎有向外擴的趨勢，行政院更從病情發生開始，就有組織專案小組來掌握疫情，政府更依法成立各級管制應變中心，談到台灣21日公布出現地地一起確診案例，他請民眾放心且指出，這個人從飛機上就已經做隔離，下機後便用救護車送至病房，一切都在掌控中，並表示，22日總統蔡英文也於國安會議上安排各級單位準備「口罩、醫護用具、隔離病床」等防制措施，不須擔心。

蘇貞昌談到陸客來台問題則指出，從武漢來的飛機，政府都安排直接在飛機上進行防疫檢測，相關進出國門的旅客，則本來就有體溫檢測，並且21日也特地前往檢測運作非常良好，他也呼籲國人同胞，若沒必要請不要前往發生疫情的城市，並已建議旅行社、導遊等業者避免前往。

對遠航董事長張綱維上午要求交通部復飛遠航，蘇貞昌回應，交通部是以保護國人飛安為第一優先，並不會被業者影響，他說，照顧員工是公司自己的責任，要自己做好負責。

(中時 )