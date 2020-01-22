國民黨2020大選潰敗、黨主席吳敦義與一級主管總辭後，黨內掀起改革聲浪及黨主席補選問題。朱立倫、周錫瑋、郝龍斌等人成為黨主席熱門人選。不過，朱立倫認為「改造重於改選」，青壯世代亦建議成立「改革委員會」。對此，周錫瑋呼應此議題，並憂心指「二桃殺三士」，黨主席之爭是個毒殺國民黨的桃子。

周錫瑋臉書貼文率先指出，「《家和萬事興》，我，周錫瑋呼籲：國民黨此刻別急著選黨主席，先成立「改革小組」，集合眾人智慧和精力，共度難關，等待再起！」

周錫瑋隨後指出，國民黨現在的困境：

1. 國民黨負債５２億元。

2. 國民黨例行、必要支出，每年缺２億元。

3. 民進黨主導「黨產會」繼續追殺國民黨。

4. 如何尋找國民黨新血輪？

5. 在兩岸關係，國民黨過去主張「九二共識」，現在如何論述？

6. 國民黨的中心思想，究竟該是什麼？

國民黨補選主席、時程的無能為力：

1. 這次黨主席改選，3/7投票。

2. 選完之後，7月或8月經全代會追認。

3. 本屆主席，2021年5月任期屆滿，再次改選。

4. 扣掉3個月作業期，補選黨主席真正能做事的時間，不到6個月。

任期６個月的黨主席，真能為國民黨找到出路？

為了６個月任期的黨主席，同志再「黨內互打」？

國民黨，真的要選一位任期６個月的黨主席？

周錫瑋舉同黨同志發言為例：勝文說的豪氣：國民黨可以選敗，不可以潰敗！

龍斌說的坦率：國民黨連碗都沒有了，還要算計甚麼？

這次選舉，國民黨是輸給民進黨、更是輸給自己。

這次選舉，證明民心厭倦不爭氣、不接地氣的國民黨。

周錫瑋認為，「黨主席」解決不了眼前國民黨的大麻煩，建議先成立「改革小組」～集體領導，以眾人之智救當前危機，縣市長、縣市議長、立委加入「改革小組」，直接反應民心。

周錫瑋憂心指出，「二桃殺三士」，黨主席就是個毒殺國民黨的桃子。

最後，周錫瑋強調，家和萬事興～這不正是國民黨現在最需要的？分工、合作、群力、團結～家和才能萬事興！人前人後都要手牽手，國民黨才能度過難關！

(中時電子報)