男星陳冠希2008年爆出「豔照門」事件，私密照被曝光的受害者之一，正是當年年僅16歲的香港嫩模謝芷蕙(Cammi)，事發後雙方承認曾是交往關係，女方更坦言初夜就是16歲時獻給陳冠希的，讓她一夕爆紅，而隨著時間前進，謝芷蕙被發現長大過程中容貌產生大變化，而她前天貼出美照，過份P圖慘被抓包。

在 Instagram 查看這則貼文 希望好心情每天都正常營業🈺️🤍🥰 Cbb（@cbbheree）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 19 日 下午 10:05 張貼

謝芷蕙經常在社群分享美照，然日前上節目，卻被發現本人跟照片落差很大，她則坦言熱愛修圖成癮，每次要用上2個APP來搭配後製，平均一張照片得花個15分鐘調整，但她不以為意，表示喜歡P圖後的自己，藉此得到自我滿足，因此會繼續修圖。

前天(1/20)她在IG貼出最新近照，曝光她到南韓旅遊，一張她托腮坐在窗邊、看著鏡頭淺笑的美照，謝芷蕙穿著簡單桃色高領衫與淺色貼身牛仔褲，完美呈現「腰束奶膨」魔鬼身材，美得逆天，然卻被抓包一切都是過度P圖來的，揶揄「看到背後階磚的平行線，便略懂一二」、「修圖的技術要再練練了」、「磁磚都變形了」。

(中時電子報)