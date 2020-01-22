《港股》恆指收漲1.27％，蘋概股走強 16:482020/01/22 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，但北京當局的反應緩解了投資人對疫情失控的擔憂，周三香港股市反彈走高，終場恆生指數收漲1.27%，為28341.04點。國企股(H股)收漲1.86%，為11174.70點。 醫藥股、華為概念股、蘋果概念股、科技股、燃氣電力股表現強勢。受內資追捧，小米大漲近9%，今年來股價已飆漲30%。媒體報導新款低價版iPhone將於2月投入量產，舜宇勁揚5%，瑞聲漲3.6%。亦為蘋概股的立訊大漲6.98%，工業富聯漲9.22%。 (時報資訊) #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸衛健委：未找到新型冠狀病毒傳染來源 23:062020/01/19 兩岸 《日股》美股創新高，日經指數早盤收漲0.25％ 11:272020/01/20 財經 《日股》日經指數收漲0.18％，登15月新高 15:412020/01/20 財經 《韓股》韓股收漲0.54％，製藥口罩股飆升 15:582020/01/20 財經 《國際油價》中東情勢緊張支撐，周一倫敦原油期貨收漲 10:172020/01/21 財經 陸外交部：願與國際攜手應對疫情 17:402020/01/21 兩岸 政法委警告：勿隱匿疫情成罪人 04:092020/01/22 焦點新聞 防武漢肺炎擴散 蔡英文啟動國安機制全面防疫 12:152020/01/22 政治 《日股》日經指數早盤收漲0.51％，衛生保健股續揚 11:592020/01/22 財經 《日股》肺炎恐慌緩解，日股溫和反彈 15:572020/01/22 財經 財經熱門新聞 驚！黑天鵝又來 美股變臉 台積電ADR躺槍 - 財經 台灣經濟被低估 謝金河：去年GDP沒人猜對 - 財經 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 多年來頭一遭！南山人壽被降評 - 財經要聞 - 工商時報 新投資人曝光！張綱維呼籲政府讓遠航復飛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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