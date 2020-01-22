新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，但北京當局的反應緩解了投資人對疫情失控的擔憂，周三香港股市反彈走高，終場恆生指數收漲1.27%，為28341.04點。國企股(H股)收漲1.86%，為11174.70點。

醫藥股、華為概念股、蘋果概念股、科技股、燃氣電力股表現強勢。受內資追捧，小米大漲近9%，今年來股價已飆漲30%。媒體報導新款低價版iPhone將於2月投入量產，舜宇勁揚5%，瑞聲漲3.6%。亦為蘋概股的立訊大漲6.98%，工業富聯漲9.22%。

(時報資訊)