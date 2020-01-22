全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾(ASML)今日發佈2019年第四季與年度財報，對2020 EUV系統需求強勁展望樂觀。並預期2020年邏輯晶片客戶將維持強勁的需求；記憶體的客戶也觀察到市場有復甦的跡象。

ASML公布，2019年第四季銷售淨額(net sales)為40億歐元，淨利(net income)11億歐元，毛利率(gross margin)為48.1%。2019年度淨銷售額118億歐元，淨利26億歐元。預估2020年第一季銷售淨額約為31億~33億歐元之間，毛利率約為46-47%。

ASML總裁暨執行長溫彼得(Peter Wennink)表示，ASML去年第四季完成8台EUV系統出貨，同時也接獲9台EUV系統的訂單，使得第四季營收站上40億歐元，年度淨營收高達118億歐元。ASML今年接獲62億歐元EUV系統訂單，同時，也看到客戶積極地將EUV導入晶片量產，藉由邏輯晶片客戶對於EUV及DUV系統的強勁需求，2019仍然是ASML成長的一年。

展望2020年，由於客戶對於EUV的強勁需求，以及現有客戶群後勤支援服務業務的增長，ASML預計今年在銷售額或獲利仍然是成長的一年。由於5G以及高效能運算的投資，2020年邏輯晶片客戶將會維持強勁的需求；記憶體市場方面，其客戶也觀察到市場有復甦的跡象。

今年半導體大廠持續提升先進製程，像是邏輯晶片的晶圓代工廠台積電(2330)今年上半年正式量產5奈米，即全面採行極紫外光(EUV)技術。因應先進製程7奈米與5奈米製程強勁需求及3奈米研發，台積電將今年資本支出調高到150億美元至160億美元，再創新高。

(時報資訊)