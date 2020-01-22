DJ圓圓日前推出第四張單曲〈Amor〉，近期忙宣傳期及尾牙主持，趁著空檔在過年前與法務部矯正署合作，特地前往高雄監獄的歲末聯歡會探視「同學們」，由於他們常收聽廣播，沒想到所有人都會唱圓圓的新歌〈Amor〉，此外圓圓還被譽為「獄中情人」封號，更有人用素描的方式將圓圓畫得維妙維肖，讓圓圓讚嘆不已。

DJ圓圓傳遞正能量到高雄監獄。（圓圓提供）

圓圓每週讀近百封信為他們點歌，被譽為「獄中情人」她倍感榮幸。（圓圓提供）

自從當廣播DJ以來，圓圓希望可以透過自己的能力幫助需要的人，高雄男子、女子監獄每週日都會打開收音機收聽她的電台節目，當中圓圓也開放幫忙「同學」傳遞訊息給家人或朋友，因此每週圓圓總收到近百封的手寫信，她都親力親為每封看完、並標註時間在空中為他們獻上生日祝福、點歌、報平安。

赴高雄監獄時，圓圓也貼心寫下大家名字，一一點名和大家聊天。不少人現場提問「要怎麼樣才能讓自己不陷入低潮」，圓圓分享「不讓自己生氣三小時」，所有事情轉個念都能煙消雲散，還有人開玩笑在現場詢問她是否單身？讓眾人都笑翻了。此外圓圓帶了許多新單曲的海報送給所有人，現場互動熱烈。

過年圓圓將包六位數紅包給家人，喊話若找到好對象脫單要閃瞎所有人。（圓圓提供）

圓圓替獄友簽名並分享自身經驗 希望他們改過自新後都能重新做人。（圓圓提供）

獄友素描圓圓畫得維妙維肖，讓她讚嘆不已。（圓圓提供）

圓圓回憶，曾有人想和外界的家人或小孩親情喊話，只要時間允許，她都會盡量做到，過去有人重獲自由，會透過粉專的私訊分享新生活及感謝圓圓的訊息。讓圓圓感動地說：「我會ㄧ直幫助這群需要正能量鼓勵的人，相信他們改過自新後都能回到正途。」

圓圓每週回高雄電台LIVE都會收到近百封來自高雄監獄的信。（圓圓提供）

今年過年圓圓依然忙碌，除夕就開工主持全台唯一的除夕跨年演唱會，工作結束後也會馬上回高雄和家人團聚，她也透露包給家人的紅包會有6位數以上，還附加要幫剛生baby的妹妹帶小孩。是否怕被長輩關心戀情？至今單身的圓圓笑說：「感覺今年的桃花有比較旺，有合適的男生我會加快腳步確認看看，ㄧ有看對眼的人ㄧ定會公開放閃給大家看」。

(中時 )