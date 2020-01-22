台灣首部大型工地實景拍攝劇集今（22日）官方粉絲團公開發財篇預告，才一上架網友就被誤以為是即將上映的賀歲片，隨後發現，網友狂讚簡直是隱藏版的「超強賀歲片」，短短30秒預告在充滿金光閃閃的熱鬧音樂中，巧妙結合劇中「噗嚨共工地三寶」李銘順、游安順及薛仕凌買樂透、求神拜佛坐擁發財夢等情節，呼應即將到來的農曆春節氣氛，製作人林昱伶表示，將於年後正式宣布上檔日，請觀眾拭目以待。

《做工的人》邀來金鐘視帝李銘順、柯叔元、游安順、苗可麗、薛仕凌共同演出，創下台劇首次進駐29層鋼骨大型工地實景拍攝的紀錄。劇中一心懷抱發大財、出頭天的鐵工李銘順，經常相約工地好友游安順及薛仕凌共築發財。預告中，3人對著金光閃閃的手機桌面發出「這次一定發大財」的驚奇表情，看似又發現了賺錢的新門路，李銘順說「賺錢的門路這麼多，一定有一個會中的」。柯叔元飾演的鐵工高手總是無條件支持哥哥李銘順，被騙坑錢也毫不在意；身為工地中「最美麗的一道風景」的苗可麗，也恰如其分地在背後為這群愛做夢的男人們收拾善後。

現實生活中，李銘順自認每年過年會買樂透小賭怡情，「新加坡有樂透，每一年都會有一次大樂透，獎金非常高，有時候朋友也會約一起集資碰碰運氣，看看會不會變成百萬富翁，但是從來都沒有中過」。柯叔元與游安順也曾投資過不少副業發財夢，最後非但沒有賺到錢，甚至還賠錢。談到買樂透，游安順更是年年買，結果如何？他笑說：「都做公益去了。」薛仕凌在大學時代為了編織發財夢，跑去借當時流行的現金卡加入直銷，希望可以撈一筆，沒想到最後對方人間蒸發，讓他慘賠5萬元。製作人林昱伶聽完大家的分享，笑稱：「可見我們多會選角，有夢最美。」

農曆年假即將到來，李銘順今年做了一個特別決定，「我們每年過年一定都會回老家麻六甲，今年因為太太在歐洲有工作，我們決定帶著兒子陪她一起去歐洲，等她工作完成後，繼續留在歐洲過年」。苗可麗也預計在年初四陪女兒到美國看學校，「陪伴就是我現在最想做的，雖然我超怕冷，1月的紐約超冷的，但我想這樣的旅程絕對會讓我們一輩子難忘的」。柯叔元、游安順及薛仕凌則不約而同表示要把寶貴的年假留給家人，並祝福年假期間仍繼續在工作崗位上打拼的「做工的人」都能平安、健康、發大財。

《做工的人》由大慕影藝、凱擘影藝、台灣大哥大、華研國際音樂聯合出品，劇情改編自作家林立青的同名暢銷書，由鄭芬芬、洪茲盈編劇，億萬導演鄭芬芬執導，金鐘導演林君陽擔任攝影指導。圖/大慕影藝

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