彰化市公所今年別開生面，大年初一下午1點30分，在彰化市藝術館前，共同舉辦尋燈探險四城門小旅行活動。（吳敏菁攝）

哇！民族路關帝廟附近宣平門大燈籠，更是高達200公分、寬128公分，由全球中華文化藝術薪傳獎得主唐秋水製作，市長林世賢介紹這可是要破金氏世界紀錄的。（吳敏菁攝）

迎接彰化300年，走春遇見萬盞輝煌！彰化市公所今年別開生面，大年初一下午1點30分，在彰化市藝術館前，共同舉辦尋燈探險四城門小旅行活動，帶領大家走訪古地圖裡的彰化城門和城裡廟宇，欣賞各式主題燈籠，更有打破金氏紀錄的超級古燈籠，帶來新年的祝福。

「跟著神明的腳步，透過信仰故事，走進300年彰化古城裡，看見屬於彰化獨特的信仰和文化！」彰化市長林世賢表示，公所今年啟動「彰化300古城新生」系列活動，首波活動「彰化300‧古城踩街趣」結合遊行踩街及主題燈籠妝點市區，2月8日熱鬧展開，1月25日的大年初一，則先來場「尋燈」小旅行。

跟著神明的腳步，漫遊彰化古城的歷史故事，蒐集了各廟宇特色官印，太美、太有趣了，也認識了印章之美。（吳敏菁攝）

尋的什麼燈呢？林世賢表示，這次在慶安宮、關帝廟與元清觀各有一座神明祈福主燈，民族路關帝廟附近宣平門大燈籠，更是高達200公分、寬128公分，由全球中華文化藝術薪傳獎得主唐秋水製作，孔廟與藝術館等也有會20多座大型的花燈，另在藝術館、永樂街、元清觀與聖王廟等處布置4500個的小型彩繪燈籠，以及2月8日踩街趣活動中有近4000個由社區民眾與小朋友製好的手提創意燈籠。

小旅行活動除了結合走春參拜寺廟實地來走訪一遭古地圖裡四城門的空間位置、探訪歷史故事，拜訪四城門土地公和城內的廟宇，也帶領大家提前欣賞各式燈籠，參加民眾可獲得金箔貼紙、紅包袋及「神行。彰化」廟宇特色手冊，還蒐集了各廟宇官印，每個廟宇都可以蓋戳章得祝福。

跟著神明的腳步，漫遊彰化古城的歷史故事，蒐集了各廟宇特色官印，認識了印章之美，還可以蓋戳章。（吳敏菁攝）

林世賢表示，四條路線分別導覽，活動免費，不需報名，請直接前往彰化市公會堂前集合，再擇一路線由導覽老師帶領出發，路線一（從北門到東門）公會堂、孔子廟、開化寺、北門福德祠、元清觀、大東門福德祠；路線二（從東門到南門）公會堂、大東門福德祠、元清觀、大南門開彰祖廟、關帝廟；路線三（從南門到西門）公會堂、慶安宮、大南門開彰祖廟、聖王廟、西門福德祠；路線四（從西門到北門）公會堂、開化寺、西門。

(中時 )