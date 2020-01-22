「台中媽祖國際觀光文化節」記者會，推出藝文演出熱身。（陳淑芬攝）

「台中媽祖國際觀光文化節」記者會，推出藝文演出熱身。（陳淑芬攝）

台中市府文化局舉辦「台中媽祖國際觀光文化節」每年熱鬧滾滾，今年將於1月29日（大年初五）至5月20日登場，邀請國內外超過30組表演團隊及歌仔戲等演出，陸續在12座百年宮廟推出宗教藝文大匯演，首場在新社區於大年初五登場，各場次都舉辦摸彩活動，歡迎民眾踴躍參與。

「台中媽祖國際觀光文化節—百年宮廟風華」是大台中媽祖宗教文化盛事，尤今年延續「媽祖同行」主題，在12間百年宮廟輪番登場，讓民眾跟隨活動走遍12座宮廟。台中市文化局22日舉辦活動記者會，台中市副市長令狐榮達、文化局長張大春及12間百年宮廟代表與會，並安排民俗技表演熱身。

令狐榮達表示，媽祖信仰是民間重要文化，台中市各媽祖廟繞境活動每年都吸引大批信徒參加，希望台中媽祖國際觀光文化節透過藝文活動，帶民眾深入了解媽祖文化的特色。

今年「台中媽祖國際觀光文化節」首場在1月29日於新社九庄媽開場；2月7日於大里杙福興宮、台中樂成宮舉行；2月8日配合元宵節，大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮及大庄浩天宮舉辦熱鬧元宵晚會；4月11日於豐原慈濟宮、北屯南興宮；4月13日於社口萬興宮、台中萬春宮；5月16日於大肚萬興宮；5月20日則於梧棲朝元宮登場。

(中時 )