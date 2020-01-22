亞洲多國爆發2019年新型冠狀病毒肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情。泰國政府今日(22日）宣布，1名73歲女性確認罹患武漢肺炎，該國的確診病例也增加至4件。此外，1名18歲中國籍旅客21日由武漢飛抵泰國清邁機場時，出現高燒等病徵，目前正接受隔離治療。

泰國公共衞生部確認，佛統府1名女子去年底到訪武漢回國後發病，檢驗結果顯示，她感染武漢肺炎，目前在醫院接受治療。泰國的其餘3個病例均為中國籍旅客，防疫中心指出，目前第2名確診患病的74歲中國籍女子已完全康復，21日已經返國。

此外，1名懷疑染病的陸客周二乘坐中國國際航空編號CA707航班，從武漢入境清邁。他當時發燒到攝氏38.2度，在跨國傳染病檢查區被欄下，機場人員立即將他送往醫院隔離治療，並抽血檢驗，估計需要2日才會知道結果；大陸也將派遣醫療專業團隊赴泰國檢查。

在南韓，疾病管理本部今日指國內新增4宗疑似病例，其中3人曾與此前確診的中國籍患者接觸。目前患者正接受檢測，結果最早今日下午出爐。該國目前共出現16宗疑似病例，其中1人已確診、正隔離治療，其餘11人確定無染病並已解除隔離。當局警告，由於春節長假來臨，疫情跨境傳播風險增加，各單位需嚴防疫情擴散。

(中時 )