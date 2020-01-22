前洋基隊吉特以1票之差未能以100％的得票率入選美國棒球名人堂，而誰會是繼去年的李維拉之後，史上第2位全票入堂的偉大球員？各界指向去年3月引退的日籍球星「朗神」鈴木一朗，他將在2025年取得候選資格。

鈴木一朗在大聯盟待了19年，剛踏入美職就能突破各種障礙，獲選美聯新人王、年度MVP，也是史上第2位同時贏得這兩項殊榮的球員。此後從2001-10年他連續10個球季擊出200支以上的安打，2004年更寫下單季262安的大聯盟紀錄。生涯累計3089安排名史上第24位，盜壘成功509次排名35；其他還有多項紀錄名列史上前100名，再加上10度獲得外野金手套獎。

除了輝煌的數據外，一朗所代表的意義是日本野手同樣能夠立足大聯盟，為亞洲棒球帶來正確的指引與發展。而從前年在東京巨蛋盛大感人的引退式，更可看出「朗神」在人們心目中的崇高地位。

接下來數年都會有超級巨星向美國棒球名人堂叩關，如2022年的A-Rod、「老爹」歐提茲，2023年的貝爾川、2024年的貝爾崔。這幾位超級巨星入選名人堂可能不難，但要獲得全票的機率就不高，更何況像A-Rod還曾有禁藥爭議。

也因此，2025年的鈴木一朗被寄予厚望，事實上，大聯盟也希望他能繼李維拉之後，再次創下全票入選名人堂的紀錄。如果還有什麼不利的意素，可能就因他是日本人吧。

(中時 )