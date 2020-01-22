台中市警局第四分局春社派出所加強「109年重要節日安全維護工作」於彩虹眷村設機動派出所，直接服務現場民眾。（黃國峰攝）

台中市警局第四分局春社派出所加強「109年重要節日安全維護工作」，運用組合警力，於轄內熱門觀光景點「彩虹眷村」設置「機動派出所」，直接服務現場民眾，受理各類案件與其他服務，節省民眾往返派出所時間，藉由提高見警率的方式，拉近民眾與警方之間的距離。

中市警局四分局，加強「109年重要節日安全維護工作」，針對治安、交通需求及為民服務等項目，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，加強犯罪偵防、維持交通順暢、立即回應民眾需求，讓民眾能夠和樂歡度春節假期，其中春社派出所，於「彩虹眷村」設置「機動派出所」，服務現場民眾。

派出所員警扮起親善大使，向民眾宣導春節期間，警方的特別服務，包括提供保護民眾存（提）款安全、協助民眾舉家外出住居安全維護等各項服務。

員警提醒到人潮擁擠的地方，應注意隨身攜帶物品，切記財不露白。現場亦發送犯罪預防各式宣導品及文宣，講解最新竊盜、搶奪、強盜及詐騙等犯罪手法及預防因應之道，讓參與民眾直呼，原來有這麼多種詐騙手法。

春社派出所長江松泳表示，春節期間，預期大量遊客至「彩虹眷村」遊覽，警方特別設置「機動派出所」，來協助維持地區治安、疏導交通以及為民服務工作。提醒民眾，年節期間外出遊玩可請員警協助住家巡邏等服務，使民眾過一個平安快樂的春節。

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(中時 )