趁著春節假期出遊是許多人必備的過年行程，然而說到走春，許多人最擔心的就是全台大塞車、走訪景點到處人山人海，盡掃新年遊玩的興致。今年過年想避開人潮？走訪「秘境」就是個好選擇！

以 Infominer 工具分析網路聲量，蒐羅出台灣2020年十大走春的秘密景點，包括夢幻的落羽松景色、仙境般的森林風光以及各種獨特的人文風情，今年過年來探尋不一樣的特色景點吧！

1月1日至1月11日走春秘境熱議詞彙 。（圖／Largitdata提供）

秘境一：新北市三芝田心

想看到水天一色的絕世美景嗎？三芝田心就是一個好去處，樹林倒映在水面就像一幅動人的山水畫，夕陽西下的景色也別有一番風味呢！

（圖／新北市觀光局）

參訪時間：不限

地址：新北市三芝區興華里奎柔山路（北8鄉道4.5K公里）

秘境二：新北市石碇鱷魚島

不用飛國外，也能看到的壯麗山水景色！從石碇高處俯瞰整個翡翠水庫與湖景交織的景觀，能看到像極「鱷魚頭」的山陵，因而有鱷魚島之稱，若有幸遇上迷霧，還可以一窺鱷魚島的朦朧美。

新北市石碇鱷魚島風景。（圖／新北市政府農業局）

參訪時間：不限

地址：新北市石碇區北宜路六段獅仔頭坑巷16號

秘境三：馬武督探索森林

想趁著春節連假吸收芬多精？來馬武督探索森林就對了！不僅擁有傳說中夢幻的森林奇景，還能體驗在大自然中烤肉的氣氛，特別適合親子，三五好友共遊，展開一趟遠離城市的生態之旅。

在 Instagram 查看這則貼文 林家珩（@lin_c_h）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 18 日 上午 5:08 張貼

參訪時間：平日 09：00 ～ 17：00、假日 08：30 ～ 17：30，結束營業前 1.5 小時就禁止遊客入園，農曆除夕當日及前一日公休。須購票入園。

地址：306新竹縣關西鎮12鄰138-3號

秘境四：牛稠坑柳家梅園後山步道

「踏雪尋梅撲鼻香」正是走訪柳家梅園的最佳寫照，走訪柳家梅園能體驗到陣陣梅花香撲鼻而來的淡雅清香，把梅花朵朵開的美景盡收眼底。

牛稠坑柳家梅園。（圖／FB:柳家梅園）

營業時間：週一至週日8:00-18:00

地址： 556南投縣信義鄉自強村陽和巷87號

秘境五：特富野古道

特富野古道富含豐富的人文歷史元素，走訪古道仍能看到許多過去歷史留下的鐵道遺跡。徜徉於迷霧環繞的鐵道森林，能讓人暫時拋下煩惱，享受難得的靜謐時光。

營業時間：不限

地址：556南投縣信義鄉

秘境六：新嘉大昆蟲館

富含知識底蘊的昆蟲館坐落於嘉義大學旁，設有蝴蝶溫室花園是一大亮點，近距離看到翩翩飛舞的蝴蝶。現場亦能親子DIY，為走春之旅留下美好的紀念。

在 Instagram 查看這則貼文 雲心☁白雲飄（@pisces_3.18）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 23 日 下午 8:14 張貼

營業時間：週三至週日 9:30-17:30，須買票入園

地址：600嘉義市東區學府路300號

秘境七：大恩特色公園

富含童趣與樂趣的特色公園！融入飛機航空元素，設計出熱氣球彈跳床、飛機造型蹺蹺板、太空梭鞦韆等設施，為看似平凡的公園創造新的風格。

大恩特色公園。（圖／台南市政府）

參訪時間：不限

地址：702台南市南區大同路二段750巷186號

秘境八：蜊埤湖

蜊埤湖被稱為宜蘭最美的落羽松秘境，陣陣微風拂來更彷彿置身人間仙境！湖畔旁更有一大片綠意盎然的草地，適合一邊觀賞山光水色，一邊席地野餐，幸運的話還會有天鵝伴於左右，共賞美景。

在 Instagram 查看這則貼文 TripMoment 時刻旅行（@tripmoment）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 30 日 下午 7:00 張貼

參訪時間：不限

地址：264宜蘭縣員山鄉蜊埤路

秘境九：鹿野神社

不用到日本，台東也能享受的道地神社風情！隱藏在台東社區裡的鹿野神社完整移植日本移民村的歷史風貌，搭配整片山林拍照更是美不勝收！

鹿野神社。（圖／台東觀光旅遊網）

參觀時間：不限

地址：955台東縣鹿野鄉光榮路308號

秘境十：花蓮富里鄉稻草藝術節

想欣賞人文藝術的話，千萬不能錯過花蓮富里稻草藝術節！利用當地特色稻草作為材料，打造以動物為主題的藝術作品。最大的特色是高達兩層樓高的巨無霸猩猩，還有各種巨型動物等你來發掘。

在 Instagram 查看這則貼文 Ken Wei（@kenwei0870）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 11 日 上午 7:58 張貼

參觀時間：週一至週日8:00-17:00

地址：花蓮縣富里鄉羅山村9鄰東湖6號

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