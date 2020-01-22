趁著春節假期出遊是許多人必備的過年行程，然而說到走春，許多人最擔心的就是全台大塞車、走訪景點到處人山人海，盡掃新年遊玩的興致。今年過年想避開人潮？走訪「秘境」就是個好選擇！
以 Infominer 工具分析網路聲量，蒐羅出台灣2020年十大走春的秘密景點，包括夢幻的落羽松景色、仙境般的森林風光以及各種獨特的人文風情，今年過年來探尋不一樣的特色景點吧！
秘境一：新北市三芝田心
想看到水天一色的絕世美景嗎？三芝田心就是一個好去處，樹林倒映在水面就像一幅動人的山水畫，夕陽西下的景色也別有一番風味呢！
參訪時間：不限
地址：新北市三芝區興華里奎柔山路（北8鄉道4.5K公里）
秘境二：新北市石碇鱷魚島
不用飛國外，也能看到的壯麗山水景色！從石碇高處俯瞰整個翡翠水庫與湖景交織的景觀，能看到像極「鱷魚頭」的山陵，因而有鱷魚島之稱，若有幸遇上迷霧，還可以一窺鱷魚島的朦朧美。
參訪時間：不限
地址：新北市石碇區北宜路六段獅仔頭坑巷16號
秘境三：馬武督探索森林
想趁著春節連假吸收芬多精？來馬武督探索森林就對了！不僅擁有傳說中夢幻的森林奇景，還能體驗在大自然中烤肉的氣氛，特別適合親子，三五好友共遊，展開一趟遠離城市的生態之旅。
參訪時間：平日 09：00 ～ 17：00、假日 08：30 ～ 17：30，結束營業前 1.5 小時就禁止遊客入園，農曆除夕當日及前一日公休。須購票入園。
地址：306新竹縣關西鎮12鄰138-3號
秘境四：牛稠坑柳家梅園後山步道
「踏雪尋梅撲鼻香」正是走訪柳家梅園的最佳寫照，走訪柳家梅園能體驗到陣陣梅花香撲鼻而來的淡雅清香，把梅花朵朵開的美景盡收眼底。
牛稠坑柳家梅園。（圖／FB:柳家梅園）
營業時間：週一至週日8:00-18:00
地址： 556南投縣信義鄉自強村陽和巷87號
秘境五：特富野古道
特富野古道富含豐富的人文歷史元素，走訪古道仍能看到許多過去歷史留下的鐵道遺跡。徜徉於迷霧環繞的鐵道森林，能讓人暫時拋下煩惱，享受難得的靜謐時光。
營業時間：不限
地址：556南投縣信義鄉
秘境六：新嘉大昆蟲館
富含知識底蘊的昆蟲館坐落於嘉義大學旁，設有蝴蝶溫室花園是一大亮點，近距離看到翩翩飛舞的蝴蝶。現場亦能親子DIY，為走春之旅留下美好的紀念。
營業時間：週三至週日 9:30-17:30，須買票入園
地址：600嘉義市東區學府路300號
秘境七：大恩特色公園
富含童趣與樂趣的特色公園！融入飛機航空元素，設計出熱氣球彈跳床、飛機造型蹺蹺板、太空梭鞦韆等設施，為看似平凡的公園創造新的風格。
參訪時間：不限
地址：702台南市南區大同路二段750巷186號
秘境八：蜊埤湖
蜊埤湖被稱為宜蘭最美的落羽松秘境，陣陣微風拂來更彷彿置身人間仙境！湖畔旁更有一大片綠意盎然的草地，適合一邊觀賞山光水色，一邊席地野餐，幸運的話還會有天鵝伴於左右，共賞美景。
參訪時間：不限
地址：264宜蘭縣員山鄉蜊埤路
秘境九：鹿野神社
不用到日本，台東也能享受的道地神社風情！隱藏在台東社區裡的鹿野神社完整移植日本移民村的歷史風貌，搭配整片山林拍照更是美不勝收！
參觀時間：不限
地址：955台東縣鹿野鄉光榮路308號
秘境十：花蓮富里鄉稻草藝術節
想欣賞人文藝術的話，千萬不能錯過花蓮富里稻草藝術節！利用當地特色稻草作為材料，打造以動物為主題的藝術作品。最大的特色是高達兩層樓高的巨無霸猩猩，還有各種巨型動物等你來發掘。
參觀時間：週一至週日8:00-17:00
地址：花蓮縣富里鄉羅山村9鄰東湖6號
(時尚)
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