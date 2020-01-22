關懷經濟弱勢家庭，衛生福利部新營醫院與世界和平會新營分會合作，22日舉辦第8屆關懷弱勢兒童心願募集活動，贈送68位小朋友每人500元的圖書禮券，並免費幫他們做視力檢查，其中一位陳小弟弟也靦腆的以一段直笛演奏表演，感謝各界善心人士的愛心。

新營醫院每年年初就動員同仁、志工和社區民眾，募集物資贈送給弱勢家庭，今年與世界和平會新營分會合作，改贈送圖書禮券，讓小朋友可以自由添購求學所需的文具用品或書籍，22日上午由院長王裕煒代表各界善心人士，把禮券分送給世界和平會服務的小朋友。

王裕煒表示，醫院除了致力於提供優質醫療服務，也積極與鄰近社福單位合作，整合外界社會資源來回饋關懷在地需求，感謝醫院同仁及民眾踴躍響應，串聯大眾的愛心一起來關心經濟弱勢家庭的兒童，讓愛與關懷的種子能在社會中蔓延。

新營醫院當日亦免費提供參與活動兒童視力檢查、營養飲食衛教及健康衛教，讓他們可以度過一個健康快樂的農曆春節。

世界和平會南區公益發展組張雅婷社工督導表示，許多弱勢的孩子受限於家庭經濟狀況而放棄追逐自己的夢想，十分感謝新營醫院籌辦心願募集活動，讓孩子有機會在未來有翻轉的力量。

(中時 )