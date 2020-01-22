農曆新年即將到來，大陸新生代小旦迪麗熱巴透露一家人團聚能收到紅包很開心，笑說自己這個年紀（27歲）應該收不到紅包了，只能給別人發紅包，新的一年希望自己能在表演上更有收穫

迪麗熱巴時隔1年多回歸《三生三世枕上書》，網曝她為此戲拍了162天，是她自2013年踏入演藝圈後演的23個角色中，拍攝時間最長的戲劇，網友甚至發現，《枕上書》同時也是她擔當女主角最多集數（56集）的作品，僅次於《烈火如歌》的52集。

迪麗熱巴與高偉光在《三生三世枕上書》再續前緣，兩人在預告中多次鼻尖磨鼻尖，高偉光甚至伸出暖手輕撫迪麗熱巴臉龐，將她擁入在懷中，但當迪麗熱巴拋出「這次的結局，也會跟上次一樣嗎？」讓網友擔心這次《枕上書》結局，兩人會悲劇收尾嗎？

高偉光。

《三生三世枕上書》22日晚上8點播出，該劇根據唐七公子同名小說改編，更是繼《三生三世十里桃花》第2部作品，由迪麗熱巴與高偉光主演，兩人組「鳳東CP」在《十里桃花》相愛卻愛不得，讓人遺憾，因此《枕上書》開拍以來就讓網友期待兩人的甜美虐戀。

迪麗熱巴劇中飾演的九尾紅狐鳳九可說是仙氣十足，造型多以白色、粉色與青色等淡雅系為主，據了解該劇為劇中所有主要演員製作服裝總計近2000件，其中為男女主角設計造型117款共計283套，讓網友期待迪麗熱巴劇中千變的造型，更直呼「熱巴怎樣我都可以」。圖/WeTV提供

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