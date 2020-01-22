國民黨下午兩點開中常會，討論成立改革委員會、3月7日黨主席補選與中常委改選脫鉤，到下午近五點，會議仍在進行。與會中常委林杏兒表示，成立改委會已獲中常會通過，聘請改革委員除了15縣市長、、地方民代、區域立委、立院黨團代表、青年代表、學者專家或社會賢達，也將包含中常委，並增設委員會解散日。

至於黨主席補選是否與中常委改選脫鉤？林杏兒說，還在討論。

林杏兒開會中途，出面接受青年陳情，對會議進度作上述表示。

(中時 )