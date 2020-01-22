▲埔里警分局長方秋梅在台灣銀行埔里分行前向民眾宣導防搶、防竊需知。（警方提供／楊樹煌南投傳真）

▲埔里分局聲勢浩大的宣導行列，沿途與民眾互動熱絡，除廣收宣導之效。（警方提供／楊樹煌南投傳真）

▲埔里分局的宣導行列，還有財神爺、妮娜鼠等公仔同行，走在街頭上不少民眾都要求合影留念。（警方提供／楊樹煌南投傳真）

埔里警分局長方秋梅今22日率分局各組組長、員警、志工與警友會主任曾允信等走上街頭，並走進傳統市場，展開另類的防搶、防竊、防詐騙等防範犯罪宣導，由於春節前，各大市場都人山人海，警方一行人浩浩蕩蕩，並有財神爺、妮娜鼠等公仔前導，頗受民眾矚目，廣收宣導效果。

由埔里警分局方秋梅與埔里警友辦事處主任曾允信所率的防搶、防竊預防犯罪宣導活動，因隊伍行列壯觀，深受民眾目，沿途還有志工向攤商及民眾發送宣導品與宣傳單，並籲請大家提高警覺，隨時注意身旁可疑人事物，以防範搶奪、竊盜及詐騙等事件發生。

另在宣導行列中，除有財神爺、妮娜鼠等公仔同行，沿途方分局長並錄製「治安、交通、預防犯罪、為民服務」的錄音宣導，讓居民知道年節期間警方還有「免費護鈔」、「舉家出遊警察為你住宅巡邏」、「夜歸婦女代叫計程車」等各項服務。

警方這場別開生面的防範犯罪宣導行動，因聲勢浩大並與民眾互動熱絡，除廣收宣導之效，也普獲婆婆媽媽們的叫好，紛紛要求合影留念。

(中時 )