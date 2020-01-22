鴻海（2317）鎖定進軍電動車、數位醫療、機器人等3大市場，藉此轉型升級拓展未來營運成長動能。對於規畫攜手飛雅特克萊斯勒汽車（FCA）進軍電動車市場，董事長劉揚偉表示，合作主要聚焦在平台設計、零組件及相關供應鏈管理，不會做整車組裝。

劉揚偉表示，集團營收達6兆元當然是未來目標，但達成進度會隨產業、全球經濟局勢影響。就今年來看，全球經濟成長估有3～5％，預期鴻海集團整體營收亦會成長3～5％。3大新產業布局目標在2025年達成，帶動集團毛利率提升至10％是最重要目標。

鴻海16日晚間宣布，將與FCA簽署合作協議，未來將設立合資企業，專注於開發及生產純電動汽車，並進一步經營車聯網業務。雙方將設立共同辦公室，初步計畫在中國大陸生產，以供當地市場使用，未來可能用於出口。

劉揚偉今日上午亦再次指出，鴻海將以3加3新產業、新技術作為重要的發展策略，分別投入電動車、數位健康、機器人、5G、AI、半導體。他指出，每個產業及技術，都會為鴻海注入更多的成長動能，讓鴻海有機會締造更多的世界第一。

對於攜手FCA進軍電動車領域的合作規畫，劉揚偉下午受訪時表示，目前整體汽車市場的產能已相當充沛，在此情況下，鴻海當然不會去做整車組裝，雙方合作項目主要聚焦在平台設計、零組件及相關供應鏈管理。

劉揚偉認為，供應鏈管理不是傳統汽車業的強項，卻一直是資通訊產業（ICT）的強項，在幾十年來嘗試過各式方法，練就了又快、又好、又便宜的能力。這些能力若能帶到包括汽車等較傳統的產業，相信一定會對傳統產業帶來非常大的衝擊。

(時報資訊)