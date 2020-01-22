據住展雜誌統計，北台灣2019年全年推案量約10,921億元，較2018年略減約二百多億元，年減幅約2.3％，但仍創下北台灣史上第四大量紀錄。住展雜誌研發長何世昌表示，雖然去年北台灣推案量略縮減，但大部份縣市都呈現正成長，僅台北市與新竹地區衰退；而量縮的情況並不持續太久，預料今年推案量將有大幅度成長。

2019年北台灣所有縣市中，以新北市的推案量最大，高達約4,648億元，主是剛性需求強勁，建商推案信心倍增，土地供給量大的重劃區因而出現推案潮。推案量年增幅最高者為基隆市，2019年全年案量約145億元，較2018年大增約八成。基隆市案量年增幅居冠，原因是2018年基期太低所致。從基隆市歷年經驗來看，沒超過二百億元以上都不算大量。

台北市2019年推案量僅約2,181億元，比2018年銳減九百多億元，年減幅近三成。受到豪宅推案低迷的影響，北市去年量縮幅度創下房市反轉以來之最，尤以松山區、士林區最少，全年案量分別只有35.6億元、50.3億元。

展望今年，何世昌認為，因去年買氣回升、成交量明顯上揚，業者普遍樂觀看待後市，促使2019年核發建照量爆出大量。在新北市與桃園市的部份，新興重劃區推案動能依然充沛。台北市與新竹地區都更案量將連袂衝高，尤其台北市可能大增千億元以上。

何世昌預估，北台灣2020年推案量將比2019年成長15％～20％，全年案量區間可能落在12,560億元～13,110億元，直追2013年的13,467億元最高峰紀錄。但業者應提防供給量過大的問題，以免因推案量大增造成銷售減速。

(時報資訊)