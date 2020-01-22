台灣「素顏」是怎樣？近距離看福爾摩沙，從植物、鳥類圖鑑探究竟！國立台灣博物館與林務局以科學繪圖為主角，共同推出《繪自然-博物畫裡的台灣》特展，從科學繪圖的定義與發展史開始，介紹19世紀以來博物學家和自然觀察者在台灣所記錄的自然史，以及當代科學繪圖的多元創作嘗試。展品包含上百件國內外精彩的動植物、地質等圖鑑及科學插畫，結合實境野外踏查影音，引領參觀者認識台灣難得一見的「素顏」之美。

策展人台灣植物分類學會理事長胡哲明介紹臺灣的第一幅科學繪圖「蓪草」圖。（圖取自台博館官網）

本次展覽呈現科學繪圖歷史，並將台灣動植物、生態用繪圖表現，對繪圖的未來進行闡示，也正是實踐新時代博物館除了展示、教育功能外，更應成為「社會的良心」，透過策展發現問題、呈現問題，引動社會溝通、討論的角色。

繪自然特展展出多幅適合親子共享的手繪圖鑑。（圖取自台博館官網）

台灣植物分類學會理事長胡哲明提及本次特展的亮點在於1852年由英國博物學家在台灣畫下的「蓪草」圖，不但是台灣的第一幅科學繪圖，也是世界上第一個依照分類學命名發表的台灣植物。還有被譽為「美國國寶」、曾在蘇富比拍賣上創下731.25萬英鎊天價紀錄的《美國鳥類》（The Birds of America）圖鑑全台唯一的復刻本，以及台灣最新、記錄最齊全的《台灣野鳥手繪圖鑑》原畫、台灣最早的植物誌《台灣植物圖譜》等，都在本次展覽中精彩亮相。

齊柏林導演以高空鳥瞰的方式帶領人們看見台灣，本次特展則透過一幅幅畫作，近距離呈現台灣之美，例如17世紀荷蘭製圖師凡布斯繪製的台灣地圖，記錄400年前的台灣素顏，並詳盡描繪台南一帶；19世紀法國新聞雜誌《世界插圖》所描繪的基隆、淡水出海口地形圖，以平行視角的地景圖讓法國民眾第一次看見台灣的「長相」。

繪自然特展展場。（圖取自台博館官網）

攝影技術普及之前，繪圖是人類認知世界的主要方式之一，其中具有客觀性質及自然物特徵的科學繪圖，不僅記錄自然世界的履歷及獨特個性，有些甚至成為具藝術價值的作品，如同科學界的「水水」們。科學繪圖展現了科學研究中軟性、浪漫的一面，但事實上，科學繪圖家對待自己的作品就像做實驗一樣嚴謹。

本次特展邀請到科學繪圖家現場作畫，並接受觀眾提問，觀眾也能拿起紙筆，描繪展場中的標本，體驗科學繪圖的辛苦與樂趣，完成的作品還可在展場發布，與其他觀眾分享交流。另外，展場DM更藏有驚喜，讓觀眾可把「台灣穿山甲」的「美圖」帶回家收藏。

文化部常務次長李連權(中)、台博館館長洪世佑（右）、林務局局長林華慶（左）代表接受國語實小生態小尖兵生態觀察作品，共同呼籲大眾關心環境。（圖取自台博館官網）

《繪自然-博物畫裡的台灣《繪自然-博物畫裡的台灣特展

展期：1月22日～5月30日

地點：台博館南門館（台北市南昌路一段1號）紅樓2樓

時間：周二至週日上午9:30至下午5:00（每周一及除夕、初一休館）

(中時電子報)