疫情指揮中心已公布國內出現首例武漢肺炎病毒（2019新型冠狀病毒）移入案例，且適逢農曆新年人潮南北移動，新光人壽22日公布，若保戶不幸感染武漢肺炎，在檢具確診文件後，保費可緩繳3個月，若有保單貸款利息緩繳6個月，同時健康險理賠「不除外」，即正常理賠，若住進負壓隔離病房則比照加護病房理賠或理賠加倍。

由於武漢肺炎已被疾管署列為第五類法定傳染病，富邦人壽22日亦宣布，已投保住院醫療險（日額型或實支實付型）的保戶，若感染法定傳染病住院者，不論新舊險種，皆採「從新從優」原則，依條款約定給付項目辦理理賠，不視為除外責任。

國內已出現首例武漢肺炎病毒境外移入病例，而農曆新年期間大家回家過年或到親友家拜訪，可能出現病毒擴散或人傳人的問題，新壽配合政府呼籲民眾勿過度恐慌，也宣布立即推出多項疫情關懷服務，提供保戶相關的保障協助。

新壽提醒保戶，春節期間出入公共場所要做好自我防護，保護自己同時也保護他人，並留意飲食安全，用肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等良好個人衛生習慣。雖然武漢肺炎是新型態病毒，若依契約條款恐不在舊有健康險的保障範圍，新壽宣布，若不幸確診罹患武漢肺炎，健康險將不主張「除外」，將依保障內容給付，若治療需求住進負壓隔離病房，則比照加護病房給付保險金，若保單沒有加護病房保障者，依原保障加倍給付。

另如，到期保費可申請緩繳3個月、若有保單貸款，則可緩繳利息6個月。

(工商 )