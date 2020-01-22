東森《美味滿閣》劇中魏蔓與王傳一終於復合，但因劈腿被魏蔓甩了的謝承均因此心有不甘，聯合茵芙騙魏蔓見面。謝承均先是喝醉，將魏蔓關在房中，逼對方再給自己一次機會。劇中謝承均不但對魏蔓又求又抱，甚至強吻女方，最後還怒甩魏蔓巴掌，讓魏蔓當場嚇哭。

魏蔓表示，這場戲兩人情緒都要在最高點，拍攝一整天算是體驗各種恐怖情人經驗，讓她印象深刻。「印象最深的是被強吻的戲，被壓著掙扎的憤恨感是相當強烈的，雖然看起來只是強吻，但是委屈及憤怒情緒是不斷延伸的」。也因兩人整場戲動作都很激烈，魏蔓掙扎時臉頰還被指甲磨破皮，也因情緒太過真實，拍完真的有身心俱疲、心裡很不舒服的感覺。甚至一度導演喊action後，謝承均一秒入戲的眼神讓她感到心裡發寒，直呼他私下人脾氣超好反差卻超大，驚嘆對方演技真的很好。

劇中王傳一接到謝承均的電話恐嚇威脅，急著趕去救魏蔓，但謝承均約魏蔓見面，其真正目的是要引王傳一出現，讓茵芙對他下毒手。魏蔓發現謝承均目的後，想辦法脫逃趕去提醒王傳一，卻被後車撞上昏迷，讓觀眾看得頻冒冷汗。因這場戲要在山路上拍攝，當天還碰上下雨地面濕滑，連王傳一都坦言說比過去的車禍戲拍攝還更有難度。

王傳一表示，「因為地面濕滑增加了拍攝的困難及危險性。加上不斷會有車輛路過，工作人員要在100公尺外設警戒線與交通引導，以確保我在急速駕車時緊急煞車的安全距離。大概試了10幾次才到達想要呈現的畫面，但因為不斷加速與急煞還有拍攝中要不停過彎，第一次開車開到覺得暈到反胃」。《美味滿閣》1/23(四)-1/29(三)春假期間停播，1/30(四)播出，每週一到週五晚間9點播出。

(中時 )