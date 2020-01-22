縣長徐耀昌發贈福袋，向縣府員工拜年。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府精心設計鼠年福袋。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌22日與副縣長鄧桂菊，前往各局處拜年贈福袋，慰勞並感謝員工一年的辛勞。徐耀昌盼團隊開春後回到工作崗位，融入新思維提升服務品質。另規畫初一於頭份、竹南、後龍、造橋及苗栗參拜後，發贈福袋。

縣府精心設計鼠年福袋，封套揭示縣長就職5周年主軸「穩健務實、幸福永續」，搭配活潑圖案充滿喜氣。22日徐耀昌等人依序前往衛生局、環保局、消防局、文觀局、警察局、稅務局與辦公大樓，發送福袋並向員工拜年。

徐耀昌表示，團隊員工在衛生、環保、消防、警政、教育及文化觀光各領域中，發揮自己專業為民服務，感謝大家過去一年堅守崗位，並在財政困窘下，克勤克儉、開源節流推動各項業務，期許未來秉持「創新、求變、接地氣」精神，並融入新思維，共同打造苗栗成為幸福城市。

縣府指出，徐耀昌預定25日初一在頭份、竹南、後龍、造橋及苗栗各宮廟參拜後發送福袋，向鄉親拜年，預定行程規畫，頭份市福德祠7點30分至7點45分，義民廟7點50至8點15分，永貞宮8點30分至8點50分。竹南鎮龍鳳宮9點至9點15分，慈裕宮9點25分至9點40分。後龍鎮慈雲宮10點10分至10點25分。造橋鄉天賜佛院10點40分至10點50分。苗栗市玉清宮11點10分至11點40分，大明寺11點45分至12點。

(中時 )