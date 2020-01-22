郭書瑤睽違9年重拾歌手身分，日前以新歌〈合拍〉以及〈愛的抱抱〉登上台視《2020超級巨星紅白藝能大賞》。有別以往的清甜可愛，郭書瑤這次與6名舞者大秀性感舞蹈，M字腿、一字馬樣樣來，令人大為驚艷，「以往都有在練這個風格的舞蹈，只是一直都沒有機會拿出來表演，想說這次《紅白》就帶一段這樣的表演，是第一次在舞台上表演這樣的舞風，給觀眾不一樣的感受。」

郭書瑤睽違9年重拾歌手身分，以新歌〈合拍〉登《紅白》。（圖／台視提供）

再度回歸歌手身分來勢洶洶，郭書瑤現身《紅白》以白色平口小可愛，搭配紅色皮褲點綴亮片強調身材曲線，可愛中帶著性感。談到新歌〈合拍〉，郭書瑤表示：「雖然不是初次填詞，但這部分比較少嘗試，對我來講很困難，但還好最後有順利完成。因為我本身有押韻強迫症，但國文造詣不是那麼好，因此花了比一般人更長的時間在做這個工作。」

《2020超級巨星紅白藝能大賞》將於109年1月12日在台北小巨蛋登場，謝金燕、伍佰、任賢齊、蕭煌奇、周興哲、蘇慧倫、楊乃文、楊丞琳、艾怡良、鄧紫棋、ØZI、高爾宣、韓團AB6IX、EXILE放浪兄弟、鼓鼓、白安等超強卡司同台熱唱演出，農曆除夕在台視播出， 陪伴觀眾迎接金鼠年。

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(中時電子報)