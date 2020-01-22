韓國人氣歌手金在中將在 3月28日(六)在台北國際會議中心舉辦《2020 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT IN TAIPEI》演唱會，活動門票將於2020年2月2日（日）中午12點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台準時開賣，活動票價為NT$ 5600元 / 4600 元 / 3600 元 / 2600元。上週金在中剛完成首爾演唱會，現場除帶來新歌舞台，展現其實力唱功，豐富精彩的舞台表演，和現場粉絲共度美好的時光。

14日剛發行迷你二輯《愛謠》，以主打歌〈無比柔弱的愛〉為首收錄〈海邊的時光〉、〈Life Support〉、〈Secret〉 及純樂器版的主打歌共五首歌曲，一發行就在全球itunes專輯榜獲得第15位，拿下22個國家iTunes 韓流專輯榜的第一，顯現粉絲對金在中時隔四年回歸的期待。

金在中演唱會的票價與座位圖。（圖／崢嶸歲月香港娛樂提供）

金在中也透過NAVER NOW「金在中秀」和長時間給予支持的粉絲們坦誠地講述了自己的故事，將在2月8日推出金在中的首個個人綜藝節目「Travel Buddies」，透過多樣的面貌，讓大家更真實的了解金在中。金在中3月28日將帶來新歌舞台的演唱會，屆時粉絲可現場感受屬於金在中的魅力。

(中時電子報)