◎不忍了!苦苓拒不道歉 高市府 今提告

有關苦苓於1月17日在太報的「苦苓專欄」，及其臉書公開發表『「韓國瑜上任高雄市長迄今，已經負債近400億元，什麼也沒做，錢也不知道到那裡去了」「一事無成； 如果照這樣下去，韓國瑜任滿可能負債高達1600億」』等錯誤的訊息，供社會大眾瀏覽、分享、點閱，無根據的詆毁高雄市政府，抹黑韓市長，嚴重損及市府聲譽。

◎是否參選黨主席 朱立倫年後說明

外傳朱立倫無意參選國民黨主席，連辦公室都要解散。但據了解，朱立倫目前還在考慮一些事，選不選並非最重要，他打算過年後再向外界完整說明。

◎國民黨改革委員會草案曝光！

國民黨下午召開討論成立「改革委員會」，草案內容曝光。據指出，代理黨主席林榮德、代理祕書長曾銘宗以及擔任全國縣市議長聯誼會長的中常委蔣根煌，在今天下午兩點中午先與中常委開會前會溝通，表達希望在4月25日前完成改革。但會前會中砲聲隆隆，多位中常委質疑林榮德僅是代理，卻「擴權」進行無關黨主席補選、中常委改選的事。

◎必搶!順澤宮過年送 5千頂冠軍神帽

農曆新年許多廟宇都會發放錢母，彰化埔鹽順澤宮當然也不例外，以往廟方都準備1000枚錢母供鄉親領取，但今年因為冠軍神帽發威造成轟動，讓廟方決定今年加碼到３千枚，另外從初一到初五每天還提供１千頂冠軍神帽，讓之前沒有領取到的鄉親排隊領取，增添過年運氣。

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(中時電子報)