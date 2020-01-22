美國大學男籃(NCAA)今天出現一場很扯的比賽，堪薩斯大學迎戰堪薩斯州大，兩隊竟然在最後1秒鐘爆發團隊鬥毆，最終堪薩斯大學81比59擊潰堪薩斯州大。

這場比賽基本上雙方實力有一段懸殊差距，上半場堪薩斯大學就已取得16分領先優勢，下半場堪薩斯大學持續擴大領先優勢，最後14秒德索薩掌控球權，本以為比賽勝負就此底定，沒想到州大球員格林卻突然無俚頭的在最後3秒從德索薩手中將球抄截下來，並且企圖上籃得分，而臉面全失的德索薩立刻趕上給了格林一記麻辣鍋，並且挑釁的對著格林說了一些話。

然而倒在地上的格林還沒反應過來的時候，堪薩斯州大兩位球員已經衝過來，並且和德索薩發生肢體衝突，隨即兩隊板凳球員出清，鬥毆一發不可收持。

球場保安人員和迅速趕到的警察立刻控制住場面，根據現場錄影帶顯示，當事人德索薩不但猛烈地揮了好幾拳，甚至還抓起了場邊座椅企圖砸人，幸好在教練團成員組攔下才沒有釀起更大禍事。

有趣的是，裁判讓兩隊各留下5位球員留在球場上完成最後1秒的賽事，其他球員全部趕出球場，結束了這場鬧劇。

獲勝的堪薩斯大學教練塞爾夫在受訪時表示，這是一場不開心的勝利，球員們不該這樣處理事情，顯示他們的自私和幼稚。

落敗的堪薩斯州大主管傑夫朗賽後發表聲明，兩校與NCAA將進行調查這件事情，然後做出懲處。

(中時 )