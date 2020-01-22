作家苦苓指稱，高雄市長韓國瑜上任迄今已負債近400億元，引發高雄市府不滿要求道歉，否則將提告，苦苓發表《不道歉及不自殺聲明書》，高雄市府鐵了心，今日已委由律師遞狀提出刑事告訴。而苦苓卻掛「免戰牌」，在臉書再聲明：春節期間，「休兵」十天，希望大家心平氣和過個好年。新年之後，開始「監督執政者」！

苦苓在1月17日太報「苦苓專欄」，及臉書指控「韓國瑜上任高雄市長迄今，已經負債近400億元，什麼也沒做，錢也不知道到那裡去了」，「一事無成； 如果照這樣下去，韓國瑜任滿可能負債高達1600億」』等。

高雄市政府指苦苓散佈錯誤的訊息，供社會大眾瀏覽、分享、點閱，無根據的詆毁高雄市政府，抹黑韓市長，嚴重損及市府聲譽。1月19日限期2天內要求苦苓公開澄清道歉，否則依法提出告訴。

但苦苓不願道歉，反更變本加厲，持續於其對外公開之臉書，繼續公開發表誹謗、侮辱之貼文，更於 1月20日接受電視媒體採訪時表示絕對不道歉，高雄市政府為捍衛市府聲譽及權益，已委由律師於今日(1月22日)下午遞狀對苦苓提出刑事告訴，以正視聽。

(中時電子報)