109年農曆春節連續假期到來，預期中部地區民眾利用高鐵來去全國各地走春，造成交通壅塞情況，台中市警局烏日分局成立成立「行車流暢中心」運用路口監視器掌控高鐵站區周邊路口，有效調派警力前往加強疏導，確保轄區各交通要道行車順暢，並規劃分流行駛替代道路，讓高鐵附近交通平安順暢，民眾歡度春節假期。

烏日分局指出，民眾進出高鐵台中站區，行車動線大都經由74線中彰快速道路之台中高鐵匝道口進出為主，交通尖峰期，往往造成台74線東西向壅塞回堵，連動影響高鐵台中站區周邊道路。烏日分局建議民眾行駛高鐵台中站周邊道路分流行駛替代道路如下：

一、 南投地區民眾：中投公路下烏日區環河路後接高鐵路1段進出進出。

二、 彰化地區民眾：王田交流道（或大肚溪橋）接烏日區中山路進出。

三、 台中地區民眾：台74線中彰快速道路或高鐵台中站周遭聯外道路（建國路、學田路、中山路等平面道路）進出。

四、 另建議至高鐵接送親友，可多利用台鐵新烏日火車站前廣場，以免站區一路高鐵台中站1、2樓接送車輛過多（僅需經由台鐵站區2樓內，步行約200公尺至高鐵站區）。

(中時 )