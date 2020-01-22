美食網紅王剛介紹竹鼠烹飪方法

造成武漢肺炎的新型冠狀病毒來源可能來自野生動物竹鼠，這種對台灣民眾而言相當陌生的野生動物立即聲名大噪。在人工飼養與商家推動下，竹鼠近幾年成為大陸餐飲市場上相當熱門的野生動物，是許多愛好野味者的桌上佳餚。在鼠年來臨前，竹鼠闖下肺炎大禍，是繼獾、狸引發SARS疫情之後，再次提醒世人食用野生動物具有的重大風險。民眾不想冒險的，除了遠離野味市場，在大陸最好也遠離最愛以野味招徠顧客的廣西餐廳。

大陸傳染病專家鍾南山在受訪時曾指武漢肺炎的冠狀病毒來源可能來自竹鼠或是獾之類的野味，竹鼠對台灣人來說較為陌生，但在大陸是頗受歡迎的食物，它號稱「肉質鮮嫩、口感獨特」，近幾年成為野味市場新寵，大量進行人工養殖，一些養殖戶可以年售萬隻而發財致富。

大陸野味市場各種珍禽異獸做為食材的價目表。（圖／微博）

陸媒報導說，商家推銷竹鼠時指其營養價值高，售價近年持續高漲，每隻售價人民幣數百至千元不等，市場需求大，養殖容易，相對利潤高。廣西柳州林長虹投資人民幣200萬元成立合作社，聘請農民養殖竹鼠。他受訪時指出，以每隻4(市)斤計算，一隻竹鼠可賣人民幣100元，當中大多銷往廣東。廣西恭城竹鼠養殖戶葉發禎則表示，透過網路直播1至3小時，介紹竹鼠的養殖技術、竹鼠烹飪等，去年在直播平台就售出1萬多隻竹鼠。

除了網路銷售，還有業者也因在示範烹飪竹鼠而成為網紅。四川的烹飪網紅王剛曾拍片示範烹煮「寬油（油炸）竹鼠」；網紅「華農兄弟」也是竹鼠養殖業者，時常將宰殺烹飪竹鼠影片上傳網路，點閱率很高，成為大陸網路紅人，甚至翻牆開設Youtube帳號。在武漢肺炎爆發後，華農兄弟的影片下不少網友留言，表示擔憂。

此種冠狀病毒經變異之後在人際間傳播，早在SARS疫情研究中獲得證實。如同上次SARS對大陸野味市場的衝擊，這次武漢肺炎疫情勢必再次打擊大陸野味市場。不過大陸民眾生活富裕後，為滿足口欲，仍會持續尋求各種新奇食材，SARS衝擊了果子狸交易，肺炎打擊了竹鼠市場，只要市場需求仍在，未來商家還會推陳出新，找來滿足顧客的新奇野生動物，引發疫病風險仍會持續下去。

至於不想冒這些風險的民眾，遠離新奇野味是唯一方法，如果要做得更徹底，在大陸應該遠離販售野味的餐廳。而野味市場末端以廣西風味餐廳最多，不少台商尤好此味，這類餐廳最常用新奇動物料理做為特色以招徠顧客，為安全計，宜遠避為上策。

(中時電子報)