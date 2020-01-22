隸屬於越南國防部的越南最大電訊公司「越南軍用電子電信公司」（Viettel），今年稍後將推出商用5G服務，其所採用的是自行研發的技術，而非電信大廠華為，或其它擁有5G技術的廠商，如諾基亞、愛立信等。但已有專家對此持保留態度。

據英國《金融時報》報導，Viettel是在上週五（1月17日）用國內製造的設備，進行首度影音通話連結測試後，宣布自6月起將開始部署5G網路，並計劃於一年後完成全國部署。該公司表示，其研發部門Viettel High Technology花了6個月時間就開發了涉及的無線電基地台，在此期間他們「正式掌握了5G網路技術」，開發了影音通話所需的軟硬體。這將是繼愛立信、諾基亞、華為、三星電子及中興之後的第6間公司成功開發商用5G技術。

但是專家說，高昂的研究成本和其他廠商對關鍵專利的所有權，將使Viettel很難以任何有意義的方式介入。

Viettel的新聞稿表示：「 Viettel將成為世界上第六家生產該設備的供應商，並且是唯一能夠生產自己的網絡設備的運營商。」它表示打算從6月開始在該國推出民用和軍事5G服務。

Forrester Research的分析師丹·比勒（Dan Bieler）評論說：「其他參與者開發自己的5G產品組合花費了數十億美元，而且他們並非一朝一夕就做。」「從Viettel真正有多少資本支出，可用於資助此類研究，然後生產這些產品的角度，我持懷疑態度。」

數位傳播研究機構ABI研究院的研究員馬洛克斯 (Dimitris Mavrakis)表示：「即使他們能夠克服其他障礙，Viettel仍必須向高通、華為和愛立信等公司支付專利權使用費，這將使其在創建和出售自己的基礎架構方面在財務上不切實際。」

(中時電子報)