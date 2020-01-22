蔡英文台南市競選總部22日出現人潮見證賴清德接受副總統當選證書。（程炳璋攝）

選在台南接當選證書，賴清德強調受命協助台南推動建設

前台南市長賴清德22日下午2時30分選在蔡英文台南市競選總部，接下中選會頒發的副總統當選證書，近百位支持者現場見證，他強調受命蔡英文總統指示，將協助台南推動各項建設，未來有機會與台南市長黃偉哲與6位立委一起努力府城發展，讓他感到開心。

賴清德22日從中選會主委李進勇手中接下副總統當選證書時，近百位民進黨幹部與支持者湧進蔡英文競選總部當見證，不時有支持者鼓掌歡呼，認為是台南市綠色選民春節前最大喜事。

為了感謝選民支持蔡賴配當選正、副總統，並在台南市創下全台最高的6成7得票率、台南市6席立委全壘打，賴清德選在台南接證書，稱得票率高責任更重，要利用機會向台南市競選幹部與台南市民道謝。

蔡英文日前在台南市一場舉辦幹部謝票餐會中，提到要未來台南各項建設經費，要交給有台南市政經驗的賴清德負責，他22日重提蔡英文這項指示，表示內心高興，有機會聯手黃偉哲與6位台南立委，一起推動台南的建設。

在台南仍受歡迎的賴清德，22日接下證書後並未公開受訪，選擇與台南市幹部、支持者一一合照，並與綠營民代寒暄，互道新年恭喜後離去。

(中時 )