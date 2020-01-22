台灣世界展望會自立青年陳祈宏家庭困頓，貧窮好像已經成為生活一部份，現在回想起來，很感謝當時一直有展望會和社會大眾的幫忙，也想著可以用什麼方式回饋社會。最近參與展望會紅包傳愛音樂會活動，透過歌聲和成長故事，邀請社會大眾一同關懷弱勢兒童的需要，「我也想告訴孩子也告訴自己，你很棒，會越來越好，我如此相信！」

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮主任表示，就要過年了，但台灣仍有許多未被看見的家庭，陷入開學季的經濟困境，難以沉浸在佳節氣氛中。台灣世界展望會透過「10000個紅包，10000個契機」，在年前為弱勢家庭募集象徵助學、平安、健康與希望的紅包，投入國內貧童助學金、營養扶助金、特殊景況家庭生活扶助金，與弱勢家庭生計發展，愛心專線：03-8236868。

台灣世界展望會自立青年陳祈宏回憶，母親很早就過世，爸爸為了家計去跑船，家裡留下三名年幼的孩子讓年邁的祖母照顧，當時家裡的經濟狀況很不好，後來爸爸的公司被解散，身體也不好，有時候會羨慕低收入戶或清寒的家庭。大學時要打四份工，清早當課輔老師說故事、中午在餐廳當服務生、空檔在學校擔任工讀生，課餘時間會接舞團、樂團的打工，也曾經去幫傭幫忙打掃賺外快。

陳祈宏坦言小時候並不知道老師是做甚麼的，有一次颱風天將屋頂的鐵皮整個掀掉，社工老師不僅給予關懷，更協助家裡獲得修繕補貼經費。第一次擔任代課老師，班上有個小朋友很會彈烏克麗麗，他便拿到第一份薪水買了一把烏克麗麗，跟這孩子說，「如果你能把烏克麗麗學會並教會我，我就把烏克麗麗送給你」。陳祈宏希望孩子會記得曾經有個老師將音樂帶給他，以後當他遇到困難的時候，會記得有人曾經給過他溫暖。

陳祈宏未來將成為正式老師，他將把自身一些過往成長經歷，用心盡力關心每一個需要的孩子，讓他們看見自己的長處和亮點。他透過歌唱的恩賜，參與展望會的活動，包括近日舉辦的紅包傳愛音樂會活動，希望透過歌聲和成長故事，邀請社會大眾一同關懷國內外弱勢兒童的需要，同時我也想告訴孩子也告訴自己，「你很棒，會越來越好，我如此相信！」

(中時 )