東出昌大2017年與唐田英里佳親密照曝光。(取自日網)

日本演藝圈銀色夫妻渡邊杏、東出昌大驚傳婚變分居，且婚變原因還是因為東出昌大3年前出軌了未成年女星唐田英里佳，隨著東出昌大與唐田英里佳親密照曝光，也讓他愛家好男人形象瞬間崩塌，成為人人喊打的渣男！

渡邊謙之女渡邊杏當年因為拍攝日劇《多謝款待》邂逅了小2歲的東出昌大，兩人至今結婚5年，育有2女1子，是日本演藝圈有名的恩愛夫婦。未料今日卻驚傳兩人其實已分居中，日媒《週刊文春》更進一步披露了婚變原因，想不到竟是東出昌大2017年拍攝電影《睡著也好醒來也罷》出軌了當時尚未成年、僅20歲的女星唐田英里佳，更可惡的是，當時杏正懷著第三胎。

據東出昌大身邊友人爆料，得知丈夫出軌的杏並未忍氣吞聲，反而向丈夫提出質問，但東出昌大始終否認出軌，還向妻子保證不會再與唐田英里佳見面或聯絡。未料夫婦倆仍在今年初走上分居一途。

對此，兩人所屬經紀公司都承認分居一事，東出昌大更聲稱會盡力修補夫妻關係。

(中時電子報)