2020南投燈會閃耀登場，縣府邀請到去年以「阿凡達」生命樹概念布展的樹德企業再次參展，以高達10米的「島嶼生命樹」做為主體結構，創作設展於友朋聚樂燈區，設立商品概念展示空間，歡迎有興趣的民眾在逛燈會時一同參觀。

縣府指出，南投燈會有別一般認知的花燈展示，是樹德企業耗費巨資以強烈設計感，別出心裁運用自家新產品的貨櫃收納系列，如高櫃椅、小櫃椅為單元體，加入台灣原住民的標準色「紅、白、黑」呈現交錯的編織色，以菱形圖文排列出「族靈之眼」轉化成群山、島嶼圍繞之意象。

樹德企業表示，投資超過20億元打造，凸顯台灣在地產業文化觀光特色的半山夢工廠，預計在今年第4季底試營運，屆時將新增加超過1,000個就業機會，並可扶持在地觀光產業發展，帶動彰投民眾就業率，增加青年返鄉服務的機會，打造兼具台灣地方特色與工匠精神的全體驗式學旅工廠。

正式啟用後將成為南投地區唯一現代化大型觀光遊憩點，其中設置文創市集、在地手作、富教育性的親子主題導覽、兒童職業體驗營、工匠初體驗、星級餐飲服務等，歡迎台灣相關內外銷精品、品牌代工、曾獲獎的企業及對在地文創發展有興趣民眾，一同來交流與分享。

(中時 )