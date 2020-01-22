2014年反核團體舉辦遊行，要求立即停建核四，群眾走到忠孝西路時發動「不核作運動」靜坐占領馬路，警方以水車強制驅離群眾，其中有15名民眾提告請求國賠；台北地院判決市府賠償42萬元、北市警局賠償3萬4000元。可上訴。

司改會律師團表示，感謝法院願意發揮司法在行政濫權時制衡與究責的功能，並強調這樣的判決，並不會讓基層員警無所適從，反而是，建立透明且能夠落實的執法SOP，才能避免基層員警在高層下達指令的壓力下，做出違法的行動。

(中時 )