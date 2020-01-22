公權無力又一樁 反核占路遭驅離北市和警局要國賠 17:322020/01/22 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 律師團宣判後召開記者會。張孝義攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2014年反核團體舉辦遊行，要求立即停建核四，群眾走到忠孝西路時發動「不核作運動」靜坐占領馬路，警方以水車強制驅離群眾，其中有15名民眾提告請求國賠；台北地院判決市府賠償42萬元、北市警局賠償3萬4000元。可上訴。 司改會律師團表示，感謝法院願意發揮司法在行政濫權時制衡與究責的功能，並強調這樣的判決，並不會讓基層員警無所適從，反而是，建立透明且能夠落實的執法SOP，才能避免基層員警在高層下達指令的壓力下，做出違法的行動。 (中時 ) #公權 #無力 #又一樁 #反核 #占路 #遭驅離 #北市 #警局 #要國賠 #反核 也許您會感興趣 推薦閱讀 台電一期離岸風場 首支鋼管樁完工 04:092020/01/18 財經要聞 新北寒假宣導 「國民女友」祈錦鈅現身 15:402020/01/19 社會 寶馬哥帶酒店妹當街嘿咻 老婆吉普賽臉陪老公到警局 14:372020/01/20 社會 新竹縣長楊文科勘查內灣尖石交通疏導措施 15:552020/01/20 生活 大陸醫療暴力再一樁 朝陽醫院眼科主任被刺傷搶救 23:022020/01/20 兩岸 春節交通疏導 中市警局創新出擊 12:472020/01/21 社會 社會熱門新聞 台中三井OUTLET觀景台 民賞海景驚見浮屍 - 社會 防疫總動員 雲林縣6家地區醫院與119待命 - 社會 活春宮男主角到案 妻罵出名了 - 社會新聞 - 中國時報 雲林網友po文散播疫情謠言 衛生局將開罰 - 社會 外遇事件大逆轉！小三真實身份曝光 關鍵都靠「一統徵信社」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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