瑞典紳寶公司（Saab）宣布，與波音合作開發的T-7A紅鷹教練機，從1月10日開始組裝生產，部件完成後會空運到美國，由波音來做後續組裝。T-7A是美國空軍的新一代高級噴射教練機，將取代服役超過60年的T-38。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，根據紳寶公司的新聞稿，紳寶負責T-7A教練機的後機身部分的開發和生產，在瑞典林雪平(Linköping)生產了7個機尾單元，這些部分在完成後，會運到波音的聖路易工廠做最後組裝。

紳寶航空部門負責人喬納斯‧耶爾默(Jonas Hjelm)說：「我們與波音簽署授權製作合約不到一年，就已開始生產T-7A教練機的組件，這證明紳寶和波音之間實現了業界合作，我們很榮幸能成這一計劃的一部分。」

Boeing T-X Becomes T-7A Red Hawk

不過，林雪坪的生產工作是暫時的，未來生產將轉移到第安納州西拉法葉(West Lafayette)的美國工廠。那是紳寶對美國投資的重要組成部分。

美國空軍在2015年發布了未來教練機T-X的計畫，當時在市場上有洛馬與KAI合作的T-50金鷹教練機，以及義大利李奧那多的M346(改名T-100)，然而美國空軍似乎對這兩型教練機並不滿意，決定將標案延長時間，直到2016年，波音與紳寶共同開發的教練機問世後，美國空軍才覺得這是他們想要的。

2018年9月27日，美國空軍選定波音/紳寶的教練機成為T-X的勝利者，2019年9月將其正式定名為T-7A紅鷹式。T-7A與其他教練機最大的差別是一對V型雙垂尾，使它具有比其他機種更好的高攻角飛行性能。

(中時電子報)