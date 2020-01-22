經濟部22日公布108年12月工業生產指數117.11，與去年同期比較年增5.99％，其中製造業增加6.37％，主要受惠電子零組件、電腦電子產品及光學製品業、半導體、汽車及其零組件等雙位數成長所致，推升製造業大幅成長，創107年11月以來的最大增幅。

至於108年全年工業生產指數108.48及製造業生產指數109.00均為歷年次高，分別較上年減少0.32％及0.37％，均優於預期。

經濟部同時也公布，去年12月批發業及零售雙雙成長，各年增4.8％及2.7％，但108年全年批發業營業額為10兆2,495億元，較上年減少2.1％，但零售業營業額為3兆8,523億元，較上年增加3.1％，創近8年最大增幅。

至於餐飲業：12月餐飲業營業額為723億元，年增2.1％，其中餐館業受惠於耶誕節聚餐商機，以及餐點推陳出新帶動成長；至於108全年營業額為8,116億元，再創歷年新高，較上年成長4.4％。

(工商 )