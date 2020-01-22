因應2019新型冠狀病毒，桃園市衛生局提醒，民眾應該做好個人衛生防護措施，包含勤洗手、咳嗽配戴口罩。（桃園市衛生局提供／賴佑維桃園傳真）

因應2019新型冠狀病毒，桃園市衛生局提醒，民眾應該做好個人衛生防護措施，包含勤洗手、咳嗽配戴口罩。民眾若前往大陸，也要避免接觸野生動物、出入傳統市場或者醫療院所等人潮擁擠、空氣不流通的地方，降低降低病毒感染機會。

衛生局表示，因應武漢肺炎疫情，桃園市已經啟動應變整備相關措施，如持續轄下醫療院所提高通報警覺及落實詢問TOCC。此外也邀集桃園市11家急救責任醫院，說明春節期間發現疑似病例相關處置流程，若有疑似個案，優先轉送負壓隔離病房隔離治療。

此外衛生局也完成轄下防疫物資盤點，目前衛生局及全市醫療院所防疫物資符合本市安全庫存量，若遇緊急疫情尚足因應，請民眾無須恐慌。

衛生局提醒，民眾自中國大陸返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場檢疫人員；返國14天內若出現發燒，也就是體溫大於等於38度，且有呼吸道症狀，請主動撥打防疫專線，並配戴口罩，由衛生局協助就醫。民眾如有相關疑問可撥打防疫專線1922或1999市民諮詢服務熱線洽詢。

(中時 )