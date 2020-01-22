2020農曆春節到來，台中市長盧秀燕將於1月25日(初一)、1月26日(初二)兩天到台中9間宮廟發送印有「鼠運亨通」的春節小紅包；今年以「錢鼠」造型象徵財運到來，並加值升級為10元硬幣，歡迎市民朋友到宮廟走春，領紅包討吉利。

民政局指出，盧秀燕將於1月25日上午8時起，分別前往東區樂成宮、南區醒修宮、北區元保宮、北屯區紫微宮、潭子區潭水亭發送小紅包；26日上午8時30分起則至大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖、烏日喀哩新南宮、大里瑞和宮發送。

因應武漢肺炎疫情，發送小紅包活動若異動，將提前告知，相關資訊也可至民政局粉絲專頁（ https：／／bit.ly／2RItFP2 ）查詢。

民政局強調，今年「鼠運亨通」小紅包以「錢鼠」造型象徵財運到來，卡片經簡易摺疊後，可立於桌上；內嵌的10元硬幣代表「十全十美」，期盼收到的人富貴滿滿、豐收賺大錢。每間宮廟數量有限，送完為止。

(中時 )