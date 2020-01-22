星宇航空明日即將首航，卻碰上大陸武漢肺炎疫情擴大，星宇航空宣布，考量農曆年節期間，澳門航線將有大量返台旅客，為防範「新型冠狀病毒肺炎」，明日起所有澳門返台航班，空服員將全面配戴口罩，航機也將加強消毒，以保障員工及旅客健康。

星宇首航班目的地為澳門，董事長張國煒也會親自駕駛第2班澳門來回航班，無奈碰上疫情。星宇表示，航機上將備足足量口罩，旅客如有需求可向空服人員索取，而各航線空服人員報到時，將增加額溫量測及宣導，呼籲同仁及旅客隨時留意自身身體狀況，如有不適立即回報。

(中時 )