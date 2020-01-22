星宇首航碰上武漢肺炎 澳門回程已備足口罩 17:432020/01/22 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 星宇航空將於1月23日首航。（星宇航空提供／陳祐誠傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 星宇航空明日即將首航，卻碰上大陸武漢肺炎疫情擴大，星宇航空宣布，考量農曆年節期間，澳門航線將有大量返台旅客，為防範「新型冠狀病毒肺炎」，明日起所有澳門返台航班，空服員將全面配戴口罩，航機也將加強消毒，以保障員工及旅客健康。 星宇首航班目的地為澳門，董事長張國煒也會親自駕駛第2班澳門來回航班，無奈碰上疫情。星宇表示，航機上將備足足量口罩，旅客如有需求可向空服人員索取，而各航線空服人員報到時，將增加額溫量測及宣導，呼籲同仁及旅客隨時留意自身身體狀況，如有不適立即回報。 (中時 ) #澳門 #旅客 #口罩 #航班 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎再添1死 北京也淪陷 07:222020/01/20 生活 武漢肺炎疫情延燒 世衛將開緊急會議 06:402020/01/21 生活 疑有武漢肺炎病例 馬偕急診醫師：勿自私僥倖 10:372020/01/21 社會 防武漢肺炎疫情 柯文哲秒變回醫生說... 20:202020/01/21 生活 中衛口罩首登國際時裝周 彩色口罩年銷量激增85％ 21:052020/01/21 財經 首例武漢肺炎 蔡英文：外科和N95口罩隨時釋出 22:482020/01/21 政治 武漢肺炎 西雅圖發現美國首宗病例 05:522020/01/22 國際 男返台就醫不戴口罩還說謊 護理師爆氣 12:162020/01/22 生活 《美股掃瞄》美國確診武漢肺炎，美股收黑 08:562020/01/22 財經 好市多掀口罩之亂 網：有人狂搬20盒 13:142020/01/22 生活 生活熱門新聞 林環牆：維基百科恐被迫撤下蔡論文門報導 - 生活 - 旺報 熱菜不能放冰箱？ 營養師這樣說 - 生活 武漢肺炎延燒世衛今開緊急會議 境外移入僅台灣未受邀 - 生活 先暖後冷 氣象局一圖秒懂春節天氣 - 生活 一張圖看懂春節三階段變天 這天是分水嶺 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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