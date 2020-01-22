因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發展，為維護國內口罩市場交易秩序，嚴防業者趁機聯合哄抬價格或囤積口罩等違法行為，公平會今天出動多組人員分批至賣場、連鎖藥妝店及藥局等相關通路進行調查，如查獲業者有合意調漲或共同約束價格行為，依公平交易法最高可處5000萬元罰鍰，若情節重大，還可罰銷售金額10％以下罰鍰。

公平會表示，目前國內備有相當充足外科口罩及N95口罩等，民眾不必刻意囤積或搶購口罩。若有通路業者為達行銷目的，而釋放假訊息以趁機拉抬民眾搶購心理，或業者間合意調漲價格行為，公平會獲有具體事證將即迅速依法嚴懲。

另為掌握口罩市場銷售狀況，公平會將持續機動派員至相關銷售點進行查察，並提醒業者務必遵守公平交易法相關規定。如發現業者藉其經濟優勢、資訊掌握而意圖抬高交易價格、囤積口罩，無正當理由不銷售者，或散布不實資訊以影響口罩市場交易價格者，公平會將依刑法第251條，移送檢調機關偵辦。

公平會最後表示，口罩攸關防疫成效與國民健康甚鉅，且適逢春節年關將屆，該會將持續密切關注並監督相關市場價格變化情形。

(中時 )