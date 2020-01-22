以紅藜為主題的裝置藝術，讓台東舊火車站變身為網紅打卡景點。（莊哲權攝）

以紅藜為主題的裝置藝術，讓台東舊火車站變身為網紅打卡景點。（莊哲權攝）

金鼠新春紅不讓，水保局台東分局以紅藜為主題，將台東舊火車站變身為浪漫的紅藜花園，五顏六色的鐵道花海、文青氣息的紅藜鳥籠裝置藝術及夢幻的玻「藜」屋等，讓每位來台東走春的遊客，都能打卡當網紅。

水保局台東分局辦理「台東紅藜季」，農曆年期間在台東轉運站，也就是鐵花新聚落旁的台東舊火車站月台周邊浪漫登場，以開放式的舊火車站為場景，周邊五顏六色的鐵道花海，2個裝飾著紅藜穗的鳥籠分別以鞦韆及大小球體為主角，月台上的玻璃屋則融入紅藜元素，營造浪漫氛圍，成為網紅、文青打卡新景點。

以紅藜為主題的裝置藝術，讓台東舊火車站變身為網紅打卡景點。（莊哲權攝）

為了讓來台東走春的遊客「賞紅藜」也能「嘗紅藜」與「買紅藜」，27到29日也將舉辦「藜」最紅市集，展售紅藜美食及點心、紅藜養生食品與紅藜花圈等。

水保局台東分局長王志輝表示，台東環境適合紅藜生長，出產的台東紅藜品質高，使得台東紅藜深受許多企業大廠的青睞，爭相投入相關研發，台東紅藜產業發展邁入第5年已趨向成熟穩定，未來將由青農企業及大廠契作模式進入新的里程碑。

縣長饒慶鈴說，5年前大家都不知道什麼是紅藜，經縣府、水保局台東分局、農會等單位輔導與協助，已是台東非常重要的產業，也是繼釋迦後，另1項居全國之冠的台東農產品。

以紅藜為主題的裝置藝術，讓台東舊火車站變身為網紅打卡景點。（莊哲權攝）

(中時 )