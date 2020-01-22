大湖鄉衛生所自2月1日起門診異動，原骨科門診因應原醫師業務需求，於今年起暫停門診，民眾可至鄰近的大順醫院就醫、復健，另內科門診時間調整為每周二、五上午9點至11點半，精神科、眼科、小兒科門診維持不變，鄉親需多加留意配合。
為服務偏鄉民眾就醫需求，大湖鄉衛生所自2018年起成立骨科及內科門診，聘請苗栗市弘大醫院醫師定時下鄉服務，但今年因應院方有業務調度需求，骨科考量看診時段每月僅1次，加上沒有復健科別，轉診不便、無法帶來有效服務，因此暫停看診。
內科門診為維持鄉親的就醫習慣，則另聘2名醫師支援，並協助家訪、居家醫療業務，看診時段從每周一、二，自2月1日起調整為每周二、五。眼科與精神科門診照舊，精神科為每月隔周周一上午8點半到10點半，眼科為每月單周的周五下午1點半到4點。
大湖衛生所是少數提供眼科門診的衛生所，備有數台視網膜眼底鏡儀器，衛生所主任張予緁表示，現代人依賴3C產品，近視的人愈來愈多，以往鄉親看眼科必須遠赴苗栗市區，為提倡就近醫療，免除鄉親看診舟車勞頓，衛生所特聘部立苗栗醫院眼科主任梁策下鄉服務，鄉親可善加利用追蹤視力狀況。
(中時 )
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